Пилоты Формулы 1 посмотрят азербайджанские спектакли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Для гостей и пилотов Гран-при Азербайджана Формулы 1 Государственный академический музыкальный театр подготовил специальный репертуар, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакли будут представлены с английскими субтитрами. 26 апреля в 19.00 будет показан спектакль по пьесе Абдуррагима Хагвердиева. "Kimdir müqəssir"" ("Кто виноват?"). 27 апреля в 19.00 – оперетта великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" (Продавец ручного товара). 28 апреля в 19:00 - музыкальная комедия по мотивам одноименной оперетты Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта" или "Мешади Ибад").

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку 26-28 апреля. Гонки состоятся на фоне старого города Ичери Шехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря. Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны Паддок-клуба.

(Автор: Вугар Иманов)

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