Пилоты Формулы 1 посмотрят азербайджанские спектакли (ФОТО)

23 апреля 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Для гостей и пилотов Гран-при Азербайджана Формулы 1 Государственный академический музыкальный театр подготовил специальный репертуар, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакли будут представлены с английскими субтитрами. 26 апреля в 19.00 будет показан спектакль по пьесе Абдуррагима Хагвердиева. "Kimdir müqəssir"" ("Кто виноват?"). 27 апреля в 19.00 – оперетта великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" (Продавец ручного товара). 28 апреля в 19:00 - музыкальная комедия по мотивам одноименной оперетты Узеира Гаджибейли "O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта" или "Мешади Ибад").

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку 26-28 апреля. Гонки состоятся на фоне старого города Ичери Шехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря. Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны Паддок-клуба.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Директор Театра пантомимы: Указ Президента Ильхама Алиева был принят с восторгом во всех театрах страны (ВИДЕО)
Общество 21 апреля 21:36
Бакинцы увидят спектакли с Данилой Козловским, Елизаветой Боярской и Евгением Мироновым
Культура 5 апреля 16:04
Распоряжение Президента Ильхама Алиева усилит государственную заботу об азербайджанских театрах - директор Русского драмтеатра
Общество 6 марта 21:00
Театры Азербайджана реконструируют
Культура 5 марта 22:16
Зачем жениться? - задумались в Баку...
Культура 15 февраля 12:57
Проведи уик-энд в театре – в Азербайджане реализуется новый проект (ФОТО)
Культура 28 января 17:52
Лента новостей
Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана
Азербайджан 16:19
Прием новой группы студентов SPM в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 16:17
Палеонтологи открыли динозавра, постоянно ходившего на цыпочках
В мире 16:08
В Нахчыванской АР почти на 48% возросли инвестиции в сферу животноводства
Бизнес 16:04
В Мьянме из-за обвала шахты погибли три человека
В мире 16:03
Армия Хафтара заявила, что сбила самолет, пытавшийся атаковать авиабазу
В мире 16:01
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет автотехнику
Энергетика 15:51
В Баку отметили Всемирный день книги и авторского права (ФОТО)
Культура 15:47
В Азербайджане увеличены денежные компенсации для арендующих жилье военнослужащих
Общество 15:47