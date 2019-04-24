Азербайджанские эмоции от горячего грузинского зрителя (ФОТО)

24 апреля 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее Азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в городе Тбилиси прошел творческий вечер и презентация книги азербайджанской поэтессы Ираны Гасымовой "Превосходство иррационального", сообщила Trend Life поэтесса.

"Мне очень близок темперамент горячего грузинского зрителя, а потому было очень приятно чувствовать эмоциональную реакцию гостей на мои стихи. Я впервые выступила в Тбилиси. Буду очень рада, если меня еще раз сюда пригласят. Я считаю, что поэт успешен, когда он издает книги, декламирует свои стихи публике, не только посредством социальных сетей, что я регулярно стараюсь делать, но и публично. Делает сольные поэтические вечера, которые лично я провожу в Баку почти каждый месяц, вот уже несколько лет. И вот когда он в этом во всем настоящий, революционный, искренний, когда есть обратная связь, тогда это и есть успех, я думаю. И цена - ежедневная работа в этом направлении", - сказала Ирана Гасымова.

В ближайшее время поэтесса планирует провести творческие вечера в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве, реализовать новые проекты в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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