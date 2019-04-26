В Баку пройдет Фестиваль американских фильмов "Сила человеческого духа"

26 апреля 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет Фестиваль американских фильмов (American Film Festival) "Сила человеческого духа", организованный посольство США в Азербайджане совместно с сетью кинотеатров Park Cinema, сообщили Trend Life в пресс-службе дипмиссии.

Все фильмы будут показаны в кинотеатре Park Cinema Flame Towers с 1 по 5 мая и будут посвящены силе человеческого духа.

Пять потрясающих и разнообразных фильмов, в числе которых «Человек на Луне», «Красивый мальчик», «Зеленая книга», «С любовью, Саймон» и «Звезда родилась», будут показаны на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость билетов – 2 маната. Их можно приобрести на сайте www.parkcinema.az и кассах Park Cinema.

Посольство США в Азербайджане благодарит Park Cinema за проведение этого мероприятия и приглашает азербайджанскую публику присоединиться к просмотру фильмов-обладателей крупных наград.

Для более подробной информации:

Facebook посольства США в Азербайджане: www.facebook.com/baku.usembassy

https://www.facebook.com/watch/?v=2085694978401032

Официальный сайт Park Cinema: www.parkcinema.az

(Автор: Вугар Иманов)

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