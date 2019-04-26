Гусарские бабушки вызвали удивление в Хачмазе (ФОТО)

26 апреля 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə") Министерства культуры Азербайджана очередной творческий фестиваль прошел в Хачмазе, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Фестиваль был организован в Парке Гейдара Алиева города Хачмаз с участием представителей общественности, деятелей культуры и искусства, гостей из регионов страны. Особый интерес вызвало выступление фольклорной группы бабушек “Diyar” Гусарского государственного лезгинского драматического театра, которые показали свое умение ковроткачества, традиции и обычаи предков. Театральные коллективы Хачмаза и Шабрана показали литературно-художественные композиции, фолк-группа "Xınayaxdı" внесла яркие краски показом свадебных танцевальных обрядов.

В рамках фестиваля была представлена экспозиция, подготовленная 16 региональными управлениями министерства культуры. В нее вошли образцы декоративно-прикладного искусства и произведения живописи, художественной вышивки и ковроткачества, изделия ручной работы из металла и древесины, работы людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, представлена театрализованная экспозиция, посвященная 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта, мыслителя и философа Имадеддина Насими и Году Насими.

Вниманию гостей была представлена концертная программа, в ходе которой исполнители, фольклорные и танцевальные коллективы выступили с интересными номерами.

Основная цель проекта - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.

(Автор: Вугар Иманов)

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