Азербайджанские артисты покорили Ташкентскую весну (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 20 апреля по 5 мая в Ташкенте на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои проходит V Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Тошкент Баҳори 2019» (Ташкентская весна), сообщил Trend Life заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

Один из самых крупных и значимых музыкальных проектов страны собрал известных солистов и дирижеров из России, Китая, Казахстана, Башкирии, Азербайджана и Узбекистана. На фестивале Азербайджан представили главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев и заслуженная артистка Азербайджана, солистка Государственного академического театра оперы и балета Афаг Аббасова.

23 и 26 апреля при участии известных азербайджанских, российских и узбекских музыкантов с огромным успехов состоялись показы спектаклей Джузеппе Верди "Трубадур" и "Травиата". Всемирно известные солисты России и Узбекистана Лариса Костьюк (меццо-сопрано/Геликон опера), народный артист Узбекистана Рамиз Усманов (тенор), народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков (баритон/Россия) и Иван Гынгазов (тенор/Геликон опера) наряду с азербайджанскими музыкантами подарили зрителям незабываемые минуты творчества и вдохновения. После спектаклей публика стоя аплодировала всем участникам и долго их не отпускала со сцены. По завершению выступления азербайджанских артистов генеральный директор Большого театра оперы и балета имени Алишира Навои Махмуд Муратов лично поблагодарил дирижера Эйюба Гулиева и сопрано Афаг Аббасова за блестящее выступление и вручил им памятную награду международного фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов)

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