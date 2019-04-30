Врач по профессии – художник в душе

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана 3 мая состоится открытие персональной выставки молодой художницы Зары Гулиевой под названием "Мой мир", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В экспозицию войдут около 30 картин автора.

Зара Гулиева – врач по профессии, но вот уже много лет в ее судьбе рука об руку с основным делом жизни идет любимое хобби – живопись.

Как и многие бакинские любители изобразительного искусства, стремящиеся к высотам истинного профессионализма, Зара Гулиева в 2011 году пришла учиться в студию Татьяны Кесарь – известного педагога, воспитавшего не одно поколение юных любителей искусства, а также подготовившего много взрослых энтузиастов для самостоятельной работы в этой сфере.

В 2014 году Зара Гулиева получила свой первый выставочный опыт: три ее произведения были выставлены в числе работ других учеников Татьяны Кесарь на вернисаже в Национальном музее искусств Азербайджана. Это был достойный старт. И вот теперь, созрев за несколько последних лет для личного творческого отчета перед зрителем, Зара Гулиева представляет свою первую персональную выставку.

Весомую часть экспозиции составили натюрморты – это любимый жанр художницы. Ее привлекает трудная задача передачи прозрачности воздуха, сосудов и жидкости. Поэтому в ее лаконичных работах так много полных бокалов и разноцветных рефлексов на различных поверхностях. Цветы, плоды, напитки – всё здесь живет и дышит. Помимо реалистических, есть натюрморты, выполненные в условной манере. Художница также активно пробует себя в коллажах. А еще она любит женские портреты, и в этой стихии широко экспериментирует со стилями изображения.

Выставка продлится до 7 мая 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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