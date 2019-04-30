Тунзале Агаевой вручили сертификат Звездного посла II Европейских игр - 2019 в Минске (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве Беларуси в Азербайджане состоялась торжественная церемония вручения сертификата Звездного посла II Европейских игр 2019 года заслуженной артистке Азербайджана, известной певице, композитору Тунзале Агаевой, сообщает Trend Life.

Выступая на мероприятии, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович отметил, что II Европейские игры пройдут в городе Минск в период с 21 по 30 июня 2019 года.

"Для нас это знаковое событие, к которому мы очень готовимся. Хотим, чтобы Игры прошли в обстановке мира, добра, особого гостеприимства и стали настоящим праздником для Европы. И наличие звездных послов, в том числе призвано способствовать успеху Игр. Мы твердо уверены, что II Европейские игры пройдут так, как мы ожидаем, и станут примером для их проведения в последующем", - сказал дипломат.

Заместитель генсека Национального Олимпийского комитета (НОК), вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азер Алиев подчеркнул, что Тунзаля Агаева стала Звездным послом НОК в 2014 году.

Азер Алиев отметил, что заслуженная артистка Азербайджана всегда поддерживает Олимпийское движение, развитие спорта в Азербайджане. Тунзаля Агаева была Звездным послом первых Европейских игр в Баку в 2015 году, затем в 2016 году "Формулы-1", а также Звездным послом IV Игр исламской солидарности, которые были проведены в 2017 году в Баку.

Заместитель генсека НОК пожелал удачи в проведении II Европейских игр в Минске, и выразил уверенность, что они пройдут замечательно.

В свою очередь Тунзаля Агаева подчеркнула, что с 2014 года она с честью несет звание Звездного посла НОК.

"Это очень приятно, но в тоже время очень ответственно. Считаю себя счастливым артистом, который успел в своем творчестве, своей деятельности соединить два больших направления – культуру и спорт. Две эти сферы служат единству, миру, красоте, дружбе людей. Мне было очень приятно узнать, что я выбрана Звездным послом II Европейских игр в Минске. Буду рада выполнять свою миссию. II Европейские игры в Минске станут праздником мира, спорта, музыки", - сказала заслуженная артистка.

Отметим, что информационный проект "Звездные послы II Европейских игр 2019 года" реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям, стимулирования интереса жителей страны и мировой общественности к этому событию, а также для популяризации включенных в программу Игр видов спорта.

В числе Звездных послов - выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Республики Беларусь и зарубежных стран.

(Автор: Джани Бабаева)

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