"Краски весны" азербайджанцев в Париже (ФОТО)

1 мая 2019 09:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова провела в детской художественной студии Jardin club de UNESCO в Париже (Франция) мастер-класс для юных художников, сообщила Trend Life мастер кисти.

Юные художники с большим интересом приняли участие в мастер-классе. Как оказалась, рисовать под руководством Асмер Нариманбековой оказалось весьма увлекательно.

Как рассказала Нариманбекова, также была организована выставка творческих работ юных авторов из Азербайджана, Турции, Грузии, а также детей, чьи родители являются представителями разных стран при ЮНЕСКО. На выставке, которая прошла под названием "Краски весны" Азербайджан представили воспитанники бакинской арт-студии "Пикассо" (руководитель Рамина Саадатхан).

"Детское творчество всегда оставляет неизгладимый след в душе и восхищает своей непосредственностью", - отмечает заслуженный художник Азербайджана.

Название выставки "Краски весны" полностью соответствовало представленным работам – от каждого рисунка исходило солнечное тепло и свет. Изображая мультипликационных персонажей, природу и животных, юные художники использовали яркую палитру красок.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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