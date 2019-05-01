Ласковый май молодых бакинцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Май - самый лучший весенний месяц, когда все в природе такое молодое и свежее... Когда уже тепло, но еще не удушающе жарко, ярко светит, но еще не палит солнце. Хочется весь день находиться на улице и наслаждаться весной! И настроение повышается, когда выходишь из дома, и ощущаешь радость от одной только мысли, что видишь всю эту красоту... Сразу чувствуешь прилив сил и уверенность, что все обязательно получится. В мае, кажется, что жизнь и молодость будут вечны. Когда наступит месяц май, в душе весна романы пишет, поэты сочиняют стихи, композиторы – музыку, а художники – красочные композиции.

В галерее Art Tower в Ичери Шехер открылась выставка художественных работ молодых авторов, организованная НПО Arts Council Azerbaijan при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life.

На открытии руководитель Arts Council Дадаш Мамедов отметил, что экспонируемые произведения отобраны в рамках проекта "Start", направленного на раскрытие творческого потенциала молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.

В экспозицию вошли произведения, выполненные авторами в разных стилях и направлениях живописи. Работы отражают эмоции и чувства человека, раскрывают гармонию бытия, также среди представленных работ присутствуют натюрморты и городские пейзажи.

Выставка открыта до 18 мая.

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(Автор: Вугар Иманов)

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