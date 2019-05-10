Тунзаля Агаева выступила в Париже с концертом "Джаз на службе мира" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артиска Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаев выступила в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 45-минутной концертной программой, сообщил Trend Life продюсер Ялчын Джаббаров.

Концерт прошел в рамках проекта ЮНЕСКО "Джаз на службе мира" (Jazz au service de la paix). История джаза неразрывно связана с историей борьбы за человеческое достоинство, демократию и гражданские права. ЮНЕСКО верит в силу джаза обеспечивать мира, диалога и взаимопонимания. Именно поэтому в ноябре 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила 30 апреля Международным днем ​​джаза, отмечают организаторы проекта.

В концертной программе прозвучали джазовые импровизации мировых исполнителей, авторские композиции и вариации на азербайджанские песни "Рейхан", "Гюльачты" и "Сары гялин". В этот вечер Тунзаля Агаева блистала на сцене в платье от Дома моды Гюльнары Халиловой.

"Тунзаля Агаева стала первой азербайджанской исполнительницей, которая приняла участие в этом традиционном проекте. Концерт прошел с большим успехом и был очень тепло принят зрителями, среди которых были видные общественные деятели, представители культуры и науки, дипломатических миссий и диаспорских организаций. Мы получили неимоверное удовольствие от концерта! В финальной части прошел джем-сейшн участников проекта, где ведущей солисткой была также Тунзаля Агаева", - сказал Ялчын Джаббаров.

(Автор: Вугар Иманов)

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