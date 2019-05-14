В Баку состоялся концерт, посвященный 96-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Главного управления культуры города Баку и Исполнительной власти Хатаинского района города в Высшей военной школе имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов, заведующий отделом Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов и другие.

В концертной программе выступили известные азербайджанские исполнители – Эльнур Мамедов, Нур Джафарли, Зейнаб Гасани, Джавахир Абдуллаева, а также танцевальные группы "Səma" и "Turac".

(Автор: Джани Бабаева)

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