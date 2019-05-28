Мой Азербайджан – фестиваль на открытом воздухе (ФОТО)

28 мая 2019 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел второй Республиканский фестиваль детских рисунков “Azərbaycanım” (Мой Азербайджан), организованный Министерством культуры, Министерством образования при поддержке Союза художников Азербайджана и Исполнительной власти Хатаинского района, сообщили Trend Life в ведомстве.

Фестиваль был посвящен Дню Республики – 28 мая и приурочен к 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.

Выступившие на открытии заведующий сектором изобразительного и декоративного искусства министерства культуры Галиб Гасымов, народные художники Агали Ибрагимов и Ариф Гусейнов, директор Центра творчества Xətai Захид Авазов, представитель Исполнительной власти Пянах Иманов поздравили всех с праздником и отметили важную роль проекта в раскрытии творческого потенциала подрастающего поколения, формирования художественного вкуса, стимулирования деятельности, воспитания патриотических чувств. Фестиваль прошел на открытом воздухе с участием воспитанников различных художественных школ.

Победителем была объявлена Джейран Рахманова, второе место заняла – Мехин Аббаслы, третье – Расул Османлы. Фестиваль завершился красочной концертной программой.

(Автор: Вугар Иманов)

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