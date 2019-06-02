Фестиваль доброты на Бакинском бульваре - ещё один невероятный праздник (ВИДЕО, ФОТО)

2 июня 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Более 400 детишек, вкусная ярмарка, веселые игры и мастер-классы, кукольный театр и концертная программа!

На Бакинском бульваре перед Азербайджанским музеем ковра прошел Фестиваль доброты, посвященный Международному дню защиты детей,сообщает Trend Life. Проект был реализован Министерством культуры Азербайджана, Музеем ковра и 4KIDS при поддержке посольств Черногории, Турции, Индонезии, Украины, Марокко, Индии, Китая, при участии литературного проекта "Söz" и Европейской азербайджанской школы.

Участников и гостей мероприятия приветствовала директор Азербайджанского музея ковра Ширин Меликова, поздравив детей и родителей с замечательным праздником, после чего стартовала насыщенная программа фестиваля. Гостям был представлен детский концерт и благотворительная ярмарка.

Дети дипломатов исполнили музыкальные и танцевальные номера, рассказывающие о богатстве и разнообразии культур и традиций своих стран. Собравшиеся увидели танец детей Индонезии, выступления трех детских танцевальных ансамблей – "Dostluq Rəqs Kollektivi" и Группы народного танца Бакинского турецкого лицея "Anadolu" посольства Турции, "Tarang" посольства Индии. Максим Сельский и Виктория Колесник из посольства Украины продекламировали стихи. Представители дипломатических миссий провели благотворительную ярмарку, собранные средства от которой пойдут на оплату операции маленькой Айгюн Бабашовой, страдающей пороком сердца.

В рамках "Söz" прошел концерт юных дарований. Своими композициями порадовали представители бакинских средних школ – ансамбль народных танцев Бакинского турецкого лицея "Anadolu", учащиеся Азербайджанской интернациональной школы (TISA) и Азербайджанской европейской школы. А чемпион Азербайджана по танцам Егор Анисимов провел с малышами танцевальный флещмоб.

Сотрудники Азербайджанского музея ковра представили кукольный спектакль "Сказка о Маликмамеде", провели мастер-классы по изготовлению мини-ковриков, куклы-Тильды и кукол из носочков. Сотрудники портала 4KIDS организовали мастер-класс "Cola + Башня". Также были проведены мастер-классы по твистингу, слайму, прикладным видам искусства.

Юные участники сыграли в настольные игры, интеллектуальную игру "Фибоначчи", провели занятия по робототехнике, профориентации, психологии, ораторскому искусству, фотоискусству, нумизматике и ментальной арифметике. А также приняли участие в состязаниях по теннису, гимнастике и других спортивных играх на открытом воздухе (со скакалками, обручами, на батутах и т.д). Самых маленьких участников фестиваля развлекали аниматоры в костюмах Халка и Леди Баг, а также Профессор Николя со своим шоу. По итогам мероприятия всем юным участникам концерта, а также взрослым из числа организаторов были выданы сертификаты.

(Автор: Вугар Иманов)

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