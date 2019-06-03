Каспийские этюды в столице Азербайджана (ФОТО)

3 июня 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку продолжаются конкурсные прослушивания первого Международного конкурса молодых пианистов CASPİAN ÉTUDE, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Во второй конкурсный день в прослушивании приняли участие 29 юных пианистов (II возрастная группа). Несмотря на волнения, конкурсанты смогли его преодолеть и продемонстрировать свое мастерство в исполнении сложных музыкальных сочинений.

Выступление конкурсантов оценивает международное жюри в составе - председателя, народного артиста Азербайджана, лауреата международных премий, пианиста Мурада Гусейнова, членов жюри - известного пианиста и музыковеда Марко Фрея (Германия), солиста Московской государственной академической филармонии Никиты Волова (Россия), профессора музыкальной консерватории имени Хоакина Родриго в Валенсии Марисы Блейнс Надал (Испания).

Напомним, что Международный конкурс, который пройдет с первого по пятое июня, организован Главным управлением культуры города Баку и Международным центром мугама. Конкурс проводится с целью пропаганды творческого наследия азербайджанских композиторов, популяризации национальной музыки, выявления и поддержки молодых талантливых музыкантов, обмена опытом и инновационными идеями ведущих преподавателей, расширения и укрепления культурных связей между участниками из разных стран.

Отметим, что наряду с прослушиваниями конкурсантов, третьего июня в 19.00 в Международном центре мугама состоится концертная программа с участием членов жюри конкурса. Четвертого июня конкурсанты примут участие в мастер-классах известных пианистов. Итоги конкурса будут подведены в этот же день в 14:00.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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