Нетребко, Бочелли, Эйвазов и Перетятько - исторический концерт в Кремлевском дворце

4 июня 2019 10:47 (UTC+04:00)

Оперные певцы Андреа Бочелли и Анна Нетребко во вторник, 4 июня, впервые выступят дуэтом в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Вместе с другими участниками концерта - Юсифом Эйвазовым и Ольгой Перетятько - они встретились накануне в Москве на репетиции, об этом Trend Life передает со ссылкой на ТАСС.

"Осталось несколько часов до единственного совместного концерта, который уже сейчас называют историческим. Самые востребованные артисты мировой оперы впервые подготовили для поклонников совместную программу, которую исполнят в России. Билеты почти полностью проданы еще за два месяца до концерта. Уже сейчас идет монтаж декораций и установка специального оборудования, так что совсем скоро всех гостей ждет грандиозное шоу и роскошная программа", - процитировали в пресс-службе продюсера концерта Максима Берина.

В Кремлевском дворце прозвучат фрагменты итальянских и русских опер: сочинения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Петра Чайковского и других композиторов. В программу также войдут произведения в жанре кроссовер. "Сами артисты обещают, что зрителей ждут сразу несколько музыкальных сюрпризов", - отметили организаторы. Одним из них должен стать романс "Очи черные" в исполнении итальянского маэстро.

Итальянский тенор Андреа Бочелли записал 16 сольных альбомов, разошедшихся совместным тиражом более 90 млн копий по всему миру. Певец сотрудничал с лучшими дирижерами нашего времени.

Анна Нетребко - обладательница множества титулов и музыкальных наград, она поет на ведущих сценах мира.

Драматический тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов также выступает в лучших театрах, среди которых ГАБТ, La Scala, Metropolitan Opera, Венская опера, Covent Garden, Парижская опера.

Ольгу Перетятько сейчас называют одной из самых востребованных оперных певиц мира.

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