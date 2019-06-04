Любовь, месть и убийство в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 15 июня состоится показ оперы "Риголетто" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Для исполнения в опере партии Риголетто руководством театра приглашен солист Белградского национального театра (Сербия), лауреат международных конкурсов вокалистов Матич Драгутин. В роли Герцога выступит ведущий солист Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои, народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов. Партию Джильды будет исполнять заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева.

В опере также примут участие - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Спарафучилле), Акрам Поладов (партия Монтероне), заслуженный артист Турал Агасиев (партия Марулло), солистка Нина Макарова (партия Маддалены) и другие.

Оперой будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров, главный дирижер театра Эйюб Гулиев.

Сюжет оперы: на балу во дворце герцог Мантуанский ухаживает за графиней Чепрано, вызывая ревность её мужа. Шут зло издевается над графом Чепрано. Веселье бала нарушается появлением графа Монтероне, который требует от герцога возвратить ему дочь. Монтероне проклинает Герцога и Риголетто. Проклятье Монтероне не даёт покоя Риголетто, шут тревожится за судьбу любимой дочери Джильды, которая живёт в глухом предместье.

Однажды Джильда встречает юношу, чья красота пленила её. Это герцог, переодетый студентом. Он пылко клянется Джильде в вечной любви. А тем временем придворные похищают Джильду и приводят ее к герцогу. Риголетто нанимает убийцу Спарафучиле, чтобы расправится с герцогом. Но сестра Спарафучиле – Маддалена, влюбленная в герцога просит брата пощадить его. После долгих уговоров Спарафучиле соглашается убить первого, кто постучится в дверь. Этот разговор слышит Джильда, она по-прежнему любит герцога. Для спасения возлюбленного Джильда готова отдать жизнь. Спарафучиле выносит мешок с мертвым телом. Шут торжествует - наконец он отмщен, но, собираясь бросить труп в воду, Риголетто слышит вдалеке весёлую песенку герцога. Он в ужасе разрезает мешок и видит свою умирающую дочь.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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