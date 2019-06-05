В Азербайджане завершилась Олимпиада по русскому языку и литературе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском славянском университете состоялась торжественная церемония чествования 214 победителей ХI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Организаторами ежегодной Олимпиады традиционно выступают посольство России и представительство Россотрудничества в Азербайджане, министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Победителей Олимпиады поздравили посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, замминистра образования Фирудин Гурбанов, депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин, ректор Бакинского славянского университета Нурлана Алиева, секретарь Союза писателей, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александр Шаровский и другие.

Руководителей образовательный учебных учреждений Азербайджана, принявших в этом году региональные туры, поприветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Было отмечено, что в Олимпиаде приняло участие 3499 учащихся седьмых-восьмых классов 634 школ из 51 города и региона Азербайджана. 214 участников Олимпиады были признаны победителями, и все они были приглашены на торжественную церемонию.

Церемония награждения чередовалась яркими музыкальными и танцевальными выступлениями.

Ведущими праздничного мероприятия выступили народная артистка Азербайджана Александра Никушина и актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Олег Амирбеков.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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