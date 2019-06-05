Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько сорвали овации в Москве

Оперное созвездие Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько впервые выступили с совместной программой, передает Trend Life со ссылкой на ТАСС. Артисты привезли в Государственный Кремлевский дворец (Москва, Россия) классический репертуар.

"Мы выбрали популярные, узнаваемые арии и дуэты, а также неаполитанские песни. Думаю, что публика будет в восторге: это будет радостный концерт", - отметила в беседе с журналистами за кулисами Нетребко. "Уникальность сегодняшнего вечера в том, что вместе собрались четыре артиста, которые никогда все вместе не выступали", - подчеркнул Эйвазов.

Тенор также рассказал, что его итальянскому коллеге Бочелли так понравилась идея академического концерта, что он отказался от своей "визитной карточки" Con Te Partiro. "Потому что ни я, ни Ольга не могли бы выучить партию сопрано", - в шутку пояснила Нетребко.

По словам Перетятько, с Бочелли они впервые лично встретились лишь накануне концерта. "Репетиции были длинными, но все прошло замечательно. У нас удивительный дирижер Юджин Кон, который ловит все", - отметила сопрано.

Вечер открыл полонез из оперы Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин". Оркестр театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова разместился на сцене среди цветов. С Академическим большим хором "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича артисты исполнили фрагменты опер Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини.

"Я не помню слов. Будете подсказывать", - слукавила Нетребко перед композицией Эрнесто де Куртиса. А затем сорвала овации в середине O Sole Mio высокой нотой и танцами с Бочелли.

Вопреки ожиданиям, итальянский маэстро не стал петь на русском языке. Для москвичей Бочелли приготовил сочинения Жюля Массне, Гаэтано Доницетти и других иностранных авторов. "В таком месте давать концерт с выдающимися певцами современности - это большое счастье для каждого", - признался журналистам тенор.

Завершить концерт звезды решили на самой высокой ноте - небывалым квартетом Нетребко - Бочелли - Эйвазов - Перетятько. Благодарная публика аплодировала так долго, что артистам пришлось дважды выходить на поклон.

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