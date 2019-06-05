Культурное разнообразие Азербайджана - как фотографы ловили моменты

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства в Баку 8-28 июня будет представлена фотовыставка "Культурное разнообразие Азербайджана", сообщил Trend Life куратор проекта Рустам Гусейнов.

Фотопроект "Культурное разнообразие Азербайджана" организован при содействии посольства Нидерландов в Азербайджане.

Данный проект сочетает в себе уникальные культурные аспекты страны и сотрудничество между азербайджанскими и голландскими фотографами. Фотографы Ариен Зварт, Рамина Бочарова, Рустам Гусейнов, Вагиф Мугаллы, Ариф Гулузаде, Джордано Сотириоу, Онно Керверс и кинематографист Ульви Мехти запечатлели жизнь, культуру и обычаи жителей села Сим Астаринского района Азербайджана.

Фотографы "поймали" обычные моменты жизни жителей села, которым они, как правило, не уделяют большого внимания.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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