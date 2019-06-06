На Бульваре пройдет фестиваль Baku Soul of Art and Dance

БАКУ /Trend Life/ - Управление Приморского Бакинского бульвара, Союз молодежи и Ассоциация танца Азербайджана проведут 8 июня в 19:00 открытие фестиваля Baku Soul of Art and Dance, сообщили Trend Life организаторы. В фестивале примут участие танцоры, молодые певцы, будут организованы открытые уроки по танцам для зрителей.

«Основной целью проведения таких фестивалей и открытых уроков является дальнейшее развитие танцевального искусства среди молодежи, расширение их энтузиазма в этой области. Помимо этого, мы хотим познакомить зарубежных гостей с нашими национальными танцами, рассказать о древней и богатой культуре. В концертную программу входят различные виды танца, а так же выступления певцов со своей шоу программой, представителей Грузии и Украины. Мы верим, что каждый зритель на фестивале найдет для себя что-то новое. Открытые уроки будут проводиться профессиональными педагогами Ассоциации танца Азербайджана», - отметил президент АТА, член правления СМА Азиз Азизов.

Фестиваль продлится до 16 июня на площадке около Азербайджанского государственного кукольного театра им. Абдуллы Шаига.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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