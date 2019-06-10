У Анны Нетребко появилась соперница из Египта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступили на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) в опере Джузеппе Верди "Аида", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Анна Нетребко исполнила партию Аиды, а Юсиф Эйвазов – партию Радамеса.

"Красивая классическая постановка Мариинского театра! Прекрасный сильный состав исполнителей - Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов, Роман Бурденко, Евгений Никитин и Валерий Гергиев за пультом! Счастье", - написала на своей странице в Instagram Нетребко.

"Спасибо за волшебный вечер в Мариинском театре, на исторической сцене в опере "Аида" с первоклассными исполнителями Анной Нетребко, Екатериной Семенчук, Романом Бурденко. За пультом сам - гениальный Валерий Гергиев, спасибо маэстро за такой праздник и уже увидимся в сентябре на спектаклях "Отелло"", - написал на своей странице в Instagram Юсиф Эйвазов.

Либретто оперы: Египет воюет с Эфиопией. Начальник дворцовой стражи фараона Радамес, назначенный полководцем египетских войск в этой войне, и эфиопская царевна Аида (теперь рабыня) полюбили друг друга. Но Амнерис (дочь египетского фараона) также влюблена в Радамеса и, догадываясь о наличии соперницы, пытается выведать у него эту тайну. Мечтая о славе полководца, Радамес решает попросить фараона подарить ему Аиду, как только он вернётся триумфатором...

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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