У Анны Нетребко появилась соперница из Египта (ФОТО)

10 июня 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступили на сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) в опере Джузеппе Верди "Аида", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Анна Нетребко исполнила партию Аиды, а Юсиф Эйвазов – партию Радамеса.

"Красивая классическая постановка Мариинского театра! Прекрасный сильный состав исполнителей - Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов, Роман Бурденко, Евгений Никитин и Валерий Гергиев за пультом! Счастье", - написала на своей странице в Instagram Нетребко.

"Спасибо за волшебный вечер в Мариинском театре, на исторической сцене в опере "Аида" с первоклассными исполнителями Анной Нетребко, Екатериной Семенчук, Романом Бурденко. За пультом сам - гениальный Валерий Гергиев, спасибо маэстро за такой праздник и уже увидимся в сентябре на спектаклях "Отелло"", - написал на своей странице в Instagram Юсиф Эйвазов.

Либретто оперы: Египет воюет с Эфиопией. Начальник дворцовой стражи фараона Радамес, назначенный полководцем египетских войск в этой войне, и эфиопская царевна Аида (теперь рабыня) полюбили друг друга. Но Амнерис (дочь египетского фараона) также влюблена в Радамеса и, догадываясь о наличии соперницы, пытается выведать у него эту тайну. Мечтая о славе полководца, Радамес решает попросить фараона подарить ему Аиду, как только он вернётся триумфатором...

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Андреа Бочелли в гостях у Урганта: Юсиф Эйвазов - великий тенор (ВИДЕО)
Культура 4 июня 12:43
Нетребко, Бочелли, Эйвазов и Перетятько - исторический концерт в Кремлевском дворце
Культура 4 июня 10:47
Азербайджанская Наргиз в Беларуси и Украине (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16 мая 17:03
Откровения Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова в преддверии концерта "С любовью к Азербайджану" (ФОТО)
Общество 11 мая 13:29
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов совершили прогулку по Ичеришехер (ФОТО)
Культура 11 мая 11:31
Филипп Киркоров оригинально поздравил Юсифа Эйвазова: Ненавижу тебя!
Звёздный мир 2 мая 14:54
Лента новостей
Обнародовано число посетивших Турцию в апреле граждан Казахстана
Турция 12:35
В Китае пять человек стали жертвами проливных дождей
Китай 12:34
Оглашены ожидаемые объемы производства сжиженного газа в Азербайджане
Энергетика 12:33
Посол России: К концу года планируется достроить новый мост через Самур
Экономика 12:32
КТК-Казахстан закупает запчасти к оборудованию КИПиА
Тендеры 12:25
КТК-Казахстан закупает электрооборудованиe
Тендеры 12:24
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Казахстана
Политика 12:24
Госагентство жилищного строительства Азербайджана готовит к продаже еще 253 квартиры
Экономика 12:23
Туристы из Туркменистана лидирую среди граждан стран Центральной Азии, посетивших Турцию
Турция 12:05