Очень красиво! Впервые в Азербайджане кинематографисты Непала сняли фильм "Bir Bikram 2" (ВИДЕО)

10 июня 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из благодатных местах Азербайджана – горах Хызы и среди достпримечательностей Баку кинематографисты Непала впервые сняли художественный фильм "Bir Bikram 2", сообщает Trend Life.

Комедийный фильм "Bir Bikram" в жанре мелодрамы был снят в 2016 году. А "Bir Bikram 2" было решено снять в Азербайджане и получилось очень красиво. Кстати, фильм с 17 мая представлен во всех кинотеатрах Непала и Индии. Авторы проекта предстваили в социальных сетях трейлер-клип фильма, который советуем посмотреть всем читателям.

В главных ролях - Paul Shah, Barsha Siwakoti. Песню исполняют Tara Prakash Limbu, Deepa Lama. Режиссер картины - Milan Chams.

Фильм повествует о любви двух братьев к одной девушке, которая перестает в конфликт.

(Автор: Вугар Иманов)

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