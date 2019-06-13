Азербайджанские дети, ставшие жертвами армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "С возрастом набираешься опыта, начинаешь понимать, что плохо, а что хорошо. Жизнь – это сплошной опыт для творчества. Писать становится труднее, зато получается намного качественнее", - говорит Фикрет Годжа.

В Бакинском книжном центре в рамках проекта "Диалог с писателем" прошла встреча с народным поэтом Азербайджана, кавалером ордена "Шохрат" Фикретом Годжа, сообщает Trend Life.

Ведущий вечера поэт, писатель Ильгар Фахми, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народный поэт Нариман Гасанзаде, доктор филологических наук Гюльхани Панах, писатель Рашад Меджид отметили, что в поэзии Фикрета Годжа воспевается вечная любовь к Родине, к ее природе, а также уважение к памяти шехидов, выдающихся сыновей и дочерей Азербайджана, отображаются славные страницы истории нашей страны.

Известный с 60-ых годов ХХ века своим творчеством, стилем сложения стихов в Азербайджанской поэзии, Фикрет Годжа отличается своей индивидуальностью. Еще одним отличием поэта является, исключительное и своевременное в контексте поэзии употребление элементов национального фольклора, таких как баяты, пословицы и изречения. Язык стихотворений Фикрета Годжи богат мудрыми высказываниями, афоризмами, словами и выражениями, дающими возможность раскрыть внутренний мир человека. Фикрет Годжа связанный со своим языком, Родиной, народом и его традициями обладатель национального и в то же время общечеловеческого сознания.

В рамках встречи с поэтом была представлена книга "Убитые дети", предисловие к которой написал Фикрет Годжа. Авторы книги - Илькин Шукюрбейли и Насими Фаигоглу. Рассказывая о книге, Фикрет Годжа отметил, что в ней собраны материалы об азербайджанских детях, ставших жертвами армянской агрессии, об их трагической участи. Поэт отметил важность книги и выразил благодарность всем тем, кто внес свой вклад в работу над изданием. Затем он ответил на вопросы собравшихся.

Фикрет Годжа родился 25 августа 1935 году в Агдашском районе в семье врача. После окончания школы поступил в железнодорожный техникум в Баку. Работал на строительстве метрополитена. В 1964 году окончил Литературный институт имени Горького в Москве. В 1965 году в журнале "Kirpi" (Ежик) вышло первое стихотворение поэта – "Племянница". Затем вышел первый сборник стихов "Чайка". В 1968 году был удостоен комсомольской премии за поэмы "Колеса двигаются обратно", "Раненые цветы" и "Мысли художника", рассказывающие о героизме и доблести молодежи. С 1987 году - главный редактор сборника "Гобустан". На его произведения сложены популярные песни, среди которых "Anacan dostum evlənir", "Könlüm", "Günay", "Gəl ey səhər", "Çiçək tapa bilmədim", "Gecə yaman uzundur", "Payız gəldi" и т.д. Автор около тридцати книг, большого количества стихов и поэм, отражающих общечеловеческие ценности и философию жизни. Первый секретарь и заместитель председателя Союза писателей Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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