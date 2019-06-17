Встреча с дядей Бахрамом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в книжном магазине LlBRAFF Park Akademiya состоялась "Встреча с дядей Бахрамом", сообщает Trend Life. Встреча с самыми юными читателями прошла в очень теплой и доброй атмосфере. Бахрам Багирзаде ответил на вопроcы, поделился детскими воспоминаниями, представил свои книги "Иреван для детей", "Баку для детей", "Шуша для детей" и другие, рассказав о каждой из них, которые служат пропаганде истории и культуры Азербайджана.

Для чего нужны маленькому ребенку детские книги, какую пользу они несут крохотному слушателю? Грамотно подобранная книга – это первая ступенька к развитию интеллекта и расширению кругозора. Малыш пока знает не очень много, его багаж знаний еще слишком мал. Учиться - это величайшее приключение в жизни. Учение желанно, жизненно необходимо, неизбежно и выше всего - это наиболее стимулирующая и захватывающая жизненная игра. Слушая и читая волшебные истории, дети узнают много нового, переживают самые разные ситуации, в которых оказываются сказочные персонажи. Книга – это источник развития многих человеческих качеств, таких как память, речь, мышление, воображение, фантазия, творчество, сострадание, любовь.



"Каждый ребенок рождается любознательным. А ценное качество – любовь к книге – начинает закладываться в душу ребенка с раннего детства, с его семьи. Если Вам удалось сделать это, знайте, что Вы одарили свое дитя самым дорогим, самым драгоценным в его жизни подарком, способным сделать его очень духовно богатым. Любовь к книгам, к знаниям будут вести ребенка вперед в течение всей его жизни", - говорит Бахрам Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века. Является автором более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)

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