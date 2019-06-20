Началась реализация проекта “Yaşa, yaşa, Azərbaycan!” с участием звезд (ВИДЕО)

20 июня 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Началась реализация проекта "Yaşa, yaşa, Azərbaycan!" (Живи, мой Азербайджан!) на слова члена Союза писателей Азербайджана Джалала Гурбанова и музыку Рауфа Мамедова, сообщил Trend Life в пресс-службе Fire Land Production. Клип будет представлен в сентябре.

Композиция была презентована во время концертной программы в Зеленом театре, организованного Исполнительной властью Баку и посвященного Дню национального спасения – 15 июня.

В проекте принимают участие народные артисты Алим Гасымов, Расим Балаев, Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязымова, Натиг Ширинов и ритм-группа "Натиг", исполнитель мугама Миралам Мираламов и другие.

Джалал Гурбанов выразил благодарность за поддержку Министерству молодежи и спорта, Министерству образования, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət) и Главному Управлению молодежи спорта Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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