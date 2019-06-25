В Азербайджане выбрали лучших из "чертовой дюжины" - церемония награждения (ФОТО)

25 июня 2019 12:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялось торжественное закрытие третьего Республиканского фестиваля народных театров, и прошла церемония награждения победителей, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, представители культуры и искусства. Вниманию гостей вечера был представлен видеоролик, отражающий отборочные этапы фестиваля.

В своем выступлении председатель жюри фестиваля, заслуженный артист Логман Керимов отметил, что финальные этапы фестиваля прошли 23-24 июня в Баку. 13 коллективов (народные театры из Исмаилы, Габалы, Бейлагана, Загатал, Шабрана, Масаллы, Шарура, Физули, Евлаха, Мардакан, Гаха, Барды, Джалилабада), прошедших отборочные этапы в столице и регионах республики, получили право выступить в решающем этапе фестиваля.

Выступивший на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что с периода создания азербайджанский театр прошел богатый путь, сопровождаемый успехами.

Было подчеркнуто, что азербайджанские театры на протяжении долгих лет ставят успешные постановки и реализуют значимые проекты. Мастера сцены, внеся большой вклад в культурную жизнь азербайджанского народа, золотыми буквами вписали свои имена в историю нашей культуры. Государство проявляет особое внимание и заботу в отношении сферы культуры, искусства и развития театров. Азербайджанская культура широко пропагандируется по всему миру.

Дав высокую оценку третьему Республиканскому фестивалю народных театров, Абульфас Гараев отметил, что сегодня наряду с государственными театрами, есть ряд народных театров, которые с успехом функционируют. Они ставят интересные спектакли, реализуют достойные внимания проекты.

Далее состоялось награждение победителей. Первое место занял театр Шабранского района, второе место – народные театры - Джалилабада и Шарура, третье место – театры, представляющие Мардакяны, Загаталы и Евлах.

Ряду театральных коллективов были вручены дипломы министерства культуры Азербайджана в различных номинациях. Затем народный театр Шабранского района представил театральную постановку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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