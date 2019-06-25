Шафига Мамедова возглавила конкурсную комиссию Музыкального театра

25 июня 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, лауреат Госпремии СССР и Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова возглавила конкурсную комиссию Государственного академического музыкального театра, сообщил Trend Life директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

"Ежегодно у нас проходит конкурс для работы в нашем коллективе, выявления новых талантов и создание для них условий для творческой реализации. Этот конкурс вызывает большой интерес, и в нем даже участвуют заслуженные артисты Азербайджана, что очень радует нас. В сентябре у нас будет 110-тый юбилейный театральный сезон и проведение конкурсного приема приобретает особое значение для привлечения молодых кадров для актерской деятельности, в хор, балет и оркестр. Отрадно отметить, что многие годы мастер нашего искусства Шафига Мамедова тесно сотрудничает с нашим театром, посещает спектакли, дает советы. Выражаем Шафиге Мамедовой благодарность, что приняла наше предложение, это открывает большие перспективы и говорит об успешном проведении конкурсного приема", - сказал Алигисмет Лалаев.

(Автор: Вугар Иманов)

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