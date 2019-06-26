Как Ризван Исмаил использует законы и принципы нумерологии в живописи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столичной галерее "1969" (бывший выставочный салон имени Саттара Бахлулзаде) состоялось открытие выставки работ азербайджанского художника Ризвана Исмаила, сообщает Trend Life.

Экспозиция организована министерством культуры Азербайджана, партией "Ени Азербайджан" и Государственной картинной галереей.

Заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев в своем выступлении отметил, что основные задачи экспозиции познакомить широкую общественность с творчеством талантливого художника Ризвана Исмаила.

Было подчеркнуто, что ранее в Баку также были организованы выставки мастера кисти, которые были встречены с большим интересом. Произведения автора носят глубокий философский смысл, создавая их, Ризван Исмаил использует законы и принципы древнего учения - нумерологии.

Ризван Исмаил является членом Союзов художников Азербайджана и Грузии, и своей творческой деятельностью вносит вклад в развитие культурных связей между двумя странами.

На мероприятии Ризвану Исмаилу была вручена почетная грамота министерства культуры Азербайджана.

Выступивший председатель Сабаильской районной организации ПЕА, депутат Милли Меджлиса Шамсаддин Гаджиев подчеркнул, что работы художника экспонировались на выставках в Люксембурге, Брюсселе, Париже Москве, Стамбуле, Тбилиси.

Было отмечено, что, экспонируя свои произведения за рубежом, Ризван Исмаил пропагандирует азербайджанскую школу живописи, азербайджанское искусство.

Народный художник Азербайджана Сакит Мамедов дал высокую оценку творческой деятельности Ризвана Исмаила, и поздравил автора с открытием персональной выставки в Баку.

На мероприятии Ризвану Исмаилу была вручена медаль "Сакит Мамедов" Европейской академии естественных наук (ЕАЕН). Данная медаль учреждена Академией по случаю 60-летия народного художника Азербайджана Сакита Мамедова.

В свою очередь Ризван Исмаил выразил признательность организаторам выставки. Художник рассказал о произведениях, включенных в экспозицию, отметив, что здесь представлено 60 работ.

Отметим, что Ризван Исмаил, используя законы и принципы древнего эзотерического учения - нумерологии, создал свою технику и стиль исполнения в живописи, скульптуре, архитектуре. Новый стиль в искусстве он назвал "Нумерологизм". На его основе он создал десятки живописных и графических картин, которые экспонировал на различных выставках.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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