Творчество Лютфияра Иманова в исполнении современников (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения провели вечер памяти народного артиста СССР Лютфияра Иманова, посвященный творчеству видного оперного исполнителя, сообщает Trend Life.

Прозвучали композиции из репертуара Лютфияра Иманова в исполнении народных артистов Ильгара Мурадова, Гюльяз Мамедовой, Заура Рзаева, заслуженных артистов Илахи Эфендиевой, Наргиз Керимовой, вокалиста Гасыма Халилова и других.

На вечере было рассказано о жизни и творчестве Лютяира Иманова, его бесценном вкладе в развитие музыкальной культуры Азербайджана. Имя Лютфияра Иманова вписано в историю азербайджанского вокального искусства. Высокая сценическая культура, актерское мастерство, сильный голос позволяли вокалисту иметь обширный репертуар. Исполненные им партии в известных произведениях азербайджанских и мировых классиков, созданные образы отличались насыщенностью, совершенством и естественностью. Лютфияр Иманов наряду с образцами национальной и мировой классической оперы с особым мастерством исполнял камерные вокальные произведения, романсы и народные песни. Творчество Лютфияра Иманова служит подлинным примером для нового поколения вокалистов.

Лютфияр Иманов родился 17 апреля 1928 года в Сабирабаде. Еще в школьном возрасте в 1943 году попробовал себя в качестве актёра в Государственном драматическом театре Сабирабада, а в 18 лет возглавил драматический кружок. С 1948 года работал художественным руководителем в Сабирабадском городском доме культуры. В 1957 году окончил вокальное отделение Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы . В 1968 году окончил театроведческий факультет Азербайджанского университета культуры и искусства.

В 1954 - 1956 годах был солистом хора Азербайджанского телевидения и радио, в 1956 -1957 годах - Азербайджанского государственного эстрадного оркестра, в 1956 -1959 годах работал в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии.

В 1957 году дебютировал в главной роли оперы Узеира Гаджибейли «Кёроглы» в Москве. С 1958 года солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

В 1965 году проходил стажировку в Большом театре в Москве, в 1975 - в театре «Ла Скала» (Милан, Италия). Начиная с 1968 года выступил в главных ролях более чем 30-ти операх.

Выступал в концертах, исполнял песни народов мира, азербайджанские народные песни и др. Гастролировал за рубежом, в том числе в Иране, Италии, Германии, Индии, Канаде, США, Чехословакии, Турции, ряде арабских стран.

Занимался педагогической деятельностью - преподавал в Азербайджанской государственной консерватории (профессор), в 1991-1995 годах - в оперных театрах Стамбула и Измира.

В 1987-1991 годах занимал должность председателя Союза театральных деятелей Азербайджана.

В 1980 и 1985 годах избирался депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР.

Скончался 21 января 2008 года в Баку, похоронен на Аллее почётного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)

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