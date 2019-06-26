Азербайджанцы показали уличный перформанс около Тбилиского метро (ФОТО)

26 июня 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский театр ADO выступил с представлением "Gic-Daban" (Сумасшедший каблук) около станции метро "Площадь Свободы", сообщил Trend Life основатель театра, главный режиссер и актер Эльмин Бадалов.

ADO выступал на сценах грузинских театров, но в этот раз решил представить зрителям представление под открытым небом. На показе присутствовало более 200 человек. Большинство зрителей следили за игрой азербайджанских актеров с балконов своих домов, находящихся поблизости. Коллектив вновь планирует выступить со спектаклем "Gic-Daban" в Грузии, а также представить свой первый уличный перформанс во Франции.

Азербайджанский театр ADO (Azərbaycan Dağınıq Oda teatrı, ADO Theatre - Collective) , основанный в 2013 году Эльмином Бадаловым, уникальная площадка для современного творчества в Азербайджане и пространство для новых творческих и культурных практик. ADO предлагает новые формы и постоянно находится в поиске новых форматов, творческих экспериментов и инноваций, стремится к разрушению стандартов классических постановок и практик в сфере исполнительских искусств. Выступал на гастролях в Грузии, Турции, Италии, Иране, Франции, Беларуси, Румынии, Украине и Великобритании.

(Автор: Вугар Иманов)

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