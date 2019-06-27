В Баку появилась "Та еще парочка" (ФОТО, ВИДЕО)

27 июня 2019 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Невозможное возможно" - гласит слоган фильма "Та еще парочка", и с этим сложно не согласиться.

Закрытый показ картины в кинотеатре Park Cinema посетили известные деятели культуры и искусства, представители шоу-бизнеса, сообщили Trend Life в пресс-службе кинотеатра. Среди них - народная артистка Азербайджана Флора Керимова, генеральный директор Общественного телевидения (İTV) Балаш Касумов, телеведущая Усния Магеррамова, а также известные блогеры и представители СМИ.

"Наши закрытые показы проходят в семейной, теплой атмосфере. Мне кажется, что это одна из основных составляющих каждого мероприятия, которое проходит в Park Cinema. Надеюсь, что зрители получат удовольствие от фильма, который выйдет в общий прокат уже сегодня", - сказал пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев.

По его словам, лето в Park Cinema будет очень насыщенным. "Обычно лето не бывает слишком богатым на события в киносреде, но это лето, определенно, будет исключением. Сегодня, например, мы начали показ расширенной версии "Мстители: Финал". В июле нас ждет "Человек-паук: вдали от дома" и "Король лев", в августе – новый "Форсаж" и "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Да, мы понимаем, что пляж продолжает оставаться самым любимым местом проведения летнего отдыха для большинства бакинцев и гостей столицы, но именно для них мы напоминаем, что у нас функционирует Park Cinema Zagulba Mall. К тому же, только в нашей сети они смогут посмотреть все самые топовые фильмы в формате IMAX", - подчеркнул он.

Рустам Фаталиев также сообщил, что в ближайшее время Park Cinema приготовит сюрприз для подписчиков официальных страниц Park Cinema в социальной сети.

Отметим, что "Та еще парочка" - американская романтическая комедия режиссёра Джонатана Ливайна. В главных ролях Шарлиз Терон и Сет Роген.

Фильм рассказывает о неудачливом журналисте Фред Фларски, который с детства влюблен в Шарлоту Филд - одну из самых влиятельных бизнесвумен планеты, и наконец решился сделать первый шаг…

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