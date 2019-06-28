В Баку появилась одержимая кукла (ФОТО, ВИДЕО)

28 июня 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположеннoм в Торговом центре Gənclik Mall , за 2 дня до официальной премьеры прошёл показ фильма ужасов "Проклятие Аннабель 3" в формате Dolby Atmos, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Это новая часть в серии ужастиков об одержимой кукле, приносящей в наш мир злые потусторонние силы.

Предпремьерный показ фильма посетили известные актеры, исполнители, телеведущие, медиа-персоны, блогеры, представители СМИ. Фойе кинотеатра было оформлено в стиле фильма ужаса.

По сюжету фильма - преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под "надежное" освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

Отметим, что режиссером фильма ужасов является Гари Доберман. В ролях - Вера Фармига, Маккенна Грэйс, Патрик Уилсон, Эмили Бробст, Мэдисон Исман и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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