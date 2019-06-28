В Баку назвали победителей республиканского конкурса исполнителей на народных музыкальных инструментах (ФОТО)

28 июня 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся итоговый концерт победителей IV республиканского конкурса исполнителей на народных музыкальных инструментах среди детей и молодежи, организованный министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Выступивший на мероприятии заместитель министра культуры Азербайджана Рафиг Байрамов отметил, что государство с большим вниманием относится к развитию национального исполнительского искусства. В этой сфере реализуются различные мероприятия и проекты.

Было отмечено, что азербайджанский мугам, искусство азербайджанских ашугов, мастерство изготовления и искусство игры на таре и на кяманче включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Было подчеркнуто, что задачи республиканского конкурса – развитие музыкального образования, пропаганда народных музыкальных инструментов, выявление и повышение творческого потенциала талантливых детей и подростков.

Конкурс был проведен по семи номинациям в трех возрастных группах (9-12 лет, 13-15 и 16-18 лет). Он прошел в два тура: первый этап - 15-31 мая в Гяндже, Шеки, Лянкяране, Исмаилы, Барде, и Губе, второй этап прошел 7-9 июня в Баку. Исполнение конкурсантов оценивало жюри под руководством народного артиста Рамиза Гулиева.

В своем выступлении на мероприятии Рамиз Гулиев дал высокую оценку проведению данного конкурса, отметив его значение.

Далее была представлена концертная программа, на которой выступили 15 победителей конкурса. Сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов юными музыкантами были исполнены на таре, кяманче, сазе, каноне, балабане, нагаре.

Выступления исполнителей были встречены публикой с большим интересом.

(Автор: Джани Бабаева)

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