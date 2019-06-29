Балетная труппа азербайджанского театра приглашена на фестиваль культуры и искусств Деде Горгуд в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Балетная труппа Азербайджанского государственного академического музыкального театра примет участие в 25-ом Международном фестивале культуры и искусств Деде Горгуд в городе Байбурт (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В этом году фестиваль пройдет 22-28 июля.

Директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев подчеркнул, что фестиваль проходит ежегодно, начиная с 1995 года.

"Очень приятно, что балетная труппа нашего театра во второй раз приглашена к участию в этом мероприятии. Наш коллектив в 2008 году с успехом представил Азербайджан на фестивале. В рамках фестиваля будут проведены различные мероприятия – это выставки, вечера поэзии, конференция, встречи с драматургами и поэтами", - добавил директор театра.

(Автор: Джани Бабаева)

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