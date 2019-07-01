Шелковый путь в Шеки - мистический и волшебный мир победы Добра над Злом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках X Шекинского международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" на сцене Государственного драматического театра был представлен спектакль "Nəsimiyə ithaf" (Посвящение Насими), посвященный 650-летию великого поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

Художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор и автор произведения “Nəsimiyə ithaf” Фирангиз Ализаде отметила, что поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием азербайджанского народа. И поэтому объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2019 года "Годом Насими" стало источником новой волны в изучении жизни и творчества гениального поэта, в возрождении интереса к его личности и поэзии. Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое, бесценное художественное наследие, отражающее широту и гуманизм его воззрений, неизменно привлекали к себе внимание деятелей искусства нашей страны, которыми были созданы многочисленные живописные и скульптурные работы, интересные кинофильмы, новые искусствоведческие исследования.

Спектакль "Посвящение Насими" был впервые представлен в 2017 году в Париже в Штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках мероприятия, посвященного 600-летию со дня гибели Насими. Затем в 2018 году на V Международном фестивале мугама "Мир мугама" и VI Бакинском международном гуманитарном форуме.

Постановка представляет собой балет-концерт на музыку двух известных камерных сочинений композитора "Мугам саягы", созданного по заказу американского квартета "Kronos", и "Дервиш", написанного специально для трансконтинентального проекта Йо-Йо Ма "Шелковый путь". Эти произведения легли в основу хореографического представления, где слушатели имели возможность не только видеть музыкантов-исполнителей, но и наблюдать сценическое действие, разыгрываемое пятью танцорами. Образ Насими здесь показан в постоянном поиске истины, в борьбе за справедливость. Поэту приходится преодолевать "темные силы", представленные двумя персонажами в черных костюмах. Им противостоят "силы добра" - две женские роли, которые своими белыми романтическими одеяниями вносят яркий контраст. Финал спектакля, отразившего мистический и волшебный мир Насими, раскрывает победу Добра над Злом.

В музыкально-театральной композиции Фирангиз Ализаде мастерски воплотился синтез классических и национальных музыкальных традиций, мугама и современных средств композиторского письма. Особый колорит произведению придает использование, с одной стороны, старинных инструментов, а с другой, - инновационных средств в форме разнообразных видео-инсталляций, сопровождающих спектакль.

В балетной постановке, осуществленной известным хореографом Наилей Мамедзаде, образ Насими воплотил солит Государственного академического театра оперы и балета Анар Микаилов, образы добра – заслуженная артистка Алсу Гимадиева и Динара Еналиева, образы зла – заслуженный артист Фарид Ибрагимов и Руфат Шафиев. В исполнении музыки приняли участие и известный ханенде, народный артист Азербайджана Тейюб Асланов, талантливые скрипачи, лауреаты международных конкурсов Эльвин Ганиев, Элина Друх, виолончелист Орхан Гусейнов и др. Выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

Напомним, что X Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" проходит с 29 июня по 3 июля. На фестивале, совместно организованном Союзом композиторов Азербайджана и Исполнительной властью города Шеки при поддержке Министерства культуры принимают участие известные музыкальные и театральные коллективы, талантливые музыканты из Турции, России, Венгрии, Казахстана и Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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