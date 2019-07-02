Талантливые дети Азербайджана – праздничный танцевальный вечер Ayselin (ФОТО)

2 июля 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел итоговый концерт, посвященный 4-летию студии Ayselin, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации танца Азербайджана.

Художественным руководителем студии Ayselin является Айсель Гусейнова, которая посвятила 17 лет своей жизни сцене, и продолжает играть важную роль в сохранении культурного наследия Азербайджана, раскрывая наши молодые таланты. В концертной программе участвовали талантливые воспитанники студии “Ayselin”, которые показали свое юное мастерство.

Дети показали не только национальное искусство Азербайджана, но и танцы народов мира. Вместе с замечательными выступлениями в современных танцах, была представлена хореография, поставленная под известные народные песни. В этот вечер юные таланты поддержал популярный рэпер Рамиль Набран. В заключении дети были отмечены дипломами и медалями.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Танцующий Бакинский бульвар - под ритмы международного праздника Soul of Art and Dance (ФОТО)
Культура 20 июня 18:03
В Баку определены победители Международного турнира по брейку-дансу и хип-хопу (ФОТО)
Культура 12 июня 12:38
3600 участников боролись за победу в Олимпиаде искусств в Баку (ФОТО)
Культура 7 мая 17:30
Танцующий Большой Кавказ в Шеки (ФОТО)
Культура 17 апреля 16:18
В Шеки пройдут соревнования по танцам на Кубок Большого Кавказа (ФОТО)
Культура 3 апреля 15:26
Определены победители открытого чемпионата Азербайджана по танцам (ФОТО)
Культура 19 марта 17:08
Лента новостей
В рамках сессии ЮНЕСКО в Баку открылась выставка «Природное и культурное наследие Кыргызстана»
Общество 17:48
Выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана из банков и страховых компаний
Бизнес 17:46
Азербайджанская компания «Атена» откроет новую линию производства
Бизнес 17:44
Мир кочевников Азербайджана в Казахстане – воинственные кличи и свободный дух Великой степи (ФОТО)
Социум 17:44
Лучшие паспорта мира 2019: Узбекистан на 88-ом месте
Бизнес 17:39
Тахир Будагов: Тенденция сокращения числа многодетных семей наблюдается и в Азербайджане
Общество 17:35
ООН: Азербайджан достиг больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития
Политика 17:34
Генсек ОПЕК: новые страны могут присоединиться к хартии ОПЕК+ на встрече в декабре
Другие страны 17:31
В Азербайджан прибыл с визитом генсек торговой палаты Ирана
Политика 17:30