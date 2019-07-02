Талантливые дети Азербайджана – праздничный танцевальный вечер Ayselin (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел итоговый концерт, посвященный 4-летию студии Ayselin, сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации танца Азербайджана.

Художественным руководителем студии Ayselin является Айсель Гусейнова, которая посвятила 17 лет своей жизни сцене, и продолжает играть важную роль в сохранении культурного наследия Азербайджана, раскрывая наши молодые таланты. В концертной программе участвовали талантливые воспитанники студии “Ayselin”, которые показали свое юное мастерство.

Дети показали не только национальное искусство Азербайджана, но и танцы народов мира. Вместе с замечательными выступлениями в современных танцах, была представлена хореография, поставленная под известные народные песни. В этот вечер юные таланты поддержал популярный рэпер Рамиль Набран. В заключении дети были отмечены дипломами и медалями.

(Автор: Вугар Иманов)

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