Они защищали свободу любви. Край мой саза и слова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 2 июля в 20.00 пройдет концерт ашугской музыки "Sazlı-sözlü diyarım mənim" ("Край мой саза и слова"), сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

На вечере выступят такие известные ашуги, как Алтай Мамедли, Солмаз Косаева, Агамурад Исрафилов, Наргиля Мехтиева, Гёзаль Кельбаджари, Джахангир Гулиев, Эльмеддин Мамедли, Шахрияр Гараханлы, Авды Мусаев, Шаиг Инджали, Али Тапдыгоглу, поэты Парвана Зангезурлу, Гюллю Эльдар Томарлы, фольклорная группа "Чешме" и группа исполнителей на сазе Ruhani.

Ашуги в Азербайджане издавна названы "Эль Анасы" (Мать народа), так как всегда выражали чаяния народа, защищали свободу любви, пели о преданности родине. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем национального языка, литературы и музыки. Ашугское творчество, свободное, по сути, отличается весьма широким и разнообразным содержанием. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Интересно, что ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. Часто, выступление ашуга сопровождается исполнением на балабане, с участием ансамбля духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Ализаде)

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