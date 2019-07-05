В Баку прошла церемония награждения лучших деятелей театрального искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла традиционная церемония награждения коллектива труппы по итогам 109-го театрального сезона, сообщает Trend Life.

На открытии вечера председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель-директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Нематов отметил директора Государственного академического музыкального театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева "Медалью мастера". Было рассказано о развитии театрального искусства в стране, о новых премьерах и спектаклях, которые были представлены зрителям, планах на будущее.

За успехи в творческой деятельности "Почетными дипломами" были отмечены актеры театра Магеррам Гурбанов, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов и Руслан Мурсалов.

Лучшими в различных номинациях по итогам театрального сезона были признаны:

"Друг театра" – Али Новрузалиев,

"Лучший технический работник" - Айнишан Мамедова,

"Самый трудолюбивый работник" – Суджаддин Садиев,

"Лучшая детская роль" – Рахиб Мамедзаде и Атилла Мамедов,

"Лучшая роль в детском спектакле" – Заур Алиев,

"Лучший музыкант" – Атабей Исмайлов,

"Лучший артист хора" – Мурад Алиев,

"Лучший артист балета" – Мелекханым Сафарова,

"Лучший ассистент"- Тамилла Асланова,

"Лучшее выступление за рубежом" – заслуженная артистка Наргиз Керимова,

"Самая перспективный актер" – Элеонора Мустафаева и Ибрагим Ализаде,

"Юбилей года" – народный артист, кавалер ордена "Шохрат", профессор Ильхам Намиг Кямал,

"Самый плодотворный актер" – Фарид Рзаев и Гюльнара Азизова,

"Самый любимый спектакль" – "За день до свадьбы", режиссер, заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров,

"Любимый актер сезона" – Амрах Дадашов (азербайджанский сектор) и Эмиль Гейдаров (русский сектор).

На вечере также прошла церемония награждения премии "Хрустальное яблоко" имени народного артиста Гусейнаги Садыхова, учрежденной семьей артиста.

"Лучший спектакль – за режиссерскую работу" - "Маленький принц", кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народная артистка Джаннет Селимова,

"Лучший спектакль – за художественную работу" - "Маленький принц", художница Марьям Алекберли,

"Любимая актриса" – кавалер ордена "Шохрат", народная артистка Афаг Баширгызы.

(Автор: Вугар Иманов)

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