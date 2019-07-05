В Баку прошла церемония награждения лучших деятелей театрального искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла традиционная церемония награждения коллектива труппы по итогам 109-го театрального сезона, сообщает Trend Life.
На открытии вечера председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель-директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Нематов отметил директора Государственного академического музыкального театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева "Медалью мастера". Было рассказано о развитии театрального искусства в стране, о новых премьерах и спектаклях, которые были представлены зрителям, планах на будущее.
За успехи в творческой деятельности "Почетными дипломами" были отмечены актеры театра Магеррам Гурбанов, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов и Руслан Мурсалов.
Лучшими в различных номинациях по итогам театрального сезона были признаны:
"Друг театра" – Али Новрузалиев,
"Лучший технический работник" - Айнишан Мамедова,
"Самый трудолюбивый работник" – Суджаддин Садиев,
"Лучшая детская роль" – Рахиб Мамедзаде и Атилла Мамедов,
"Лучшая роль в детском спектакле" – Заур Алиев,
"Лучший музыкант" – Атабей Исмайлов,
"Лучший артист хора" – Мурад Алиев,
"Лучший артист балета" – Мелекханым Сафарова,
"Лучший ассистент"- Тамилла Асланова,
"Лучшее выступление за рубежом" – заслуженная артистка Наргиз Керимова,
"Самая перспективный актер" – Элеонора Мустафаева и Ибрагим Ализаде,
"Юбилей года" – народный артист, кавалер ордена "Шохрат", профессор Ильхам Намиг Кямал,
"Самый плодотворный актер" – Фарид Рзаев и Гюльнара Азизова,
"Самый любимый спектакль" – "За день до свадьбы", режиссер, заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров,
"Любимый актер сезона" – Амрах Дадашов (азербайджанский сектор) и Эмиль Гейдаров (русский сектор).
На вечере также прошла церемония награждения премии "Хрустальное яблоко" имени народного артиста Гусейнаги Садыхова, учрежденной семьей артиста.
"Лучший спектакль – за режиссерскую работу" - "Маленький принц", кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народная артистка Джаннет Селимова,
"Лучший спектакль – за художественную работу" - "Маленький принц", художница Марьям Алекберли,
"Любимая актриса" – кавалер ордена "Шохрат", народная артистка Афаг Баширгызы.
(Автор: Вугар Иманов)
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