В Баку прошла церемония награждения лучших деятелей театрального искусства (ФОТО)

5 июля 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла традиционная церемония награждения коллектива труппы по итогам 109-го театрального сезона, сообщает Trend Life.

На открытии вечера председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель-директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Нематов отметил директора Государственного академического музыкального театра, заслуженного деятеля искусств Алигисмета Лалаева "Медалью мастера". Было рассказано о развитии театрального искусства в стране, о новых премьерах и спектаклях, которые были представлены зрителям, планах на будущее.

За успехи в творческой деятельности "Почетными дипломами" были отмечены актеры театра Магеррам Гурбанов, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов и Руслан Мурсалов.

Лучшими в различных номинациях по итогам театрального сезона были признаны:

"Друг театра" – Али Новрузалиев,

"Лучший технический работник" - Айнишан Мамедова,

"Самый трудолюбивый работник" – Суджаддин Садиев,

"Лучшая детская роль" – Рахиб Мамедзаде и Атилла Мамедов,

"Лучшая роль в детском спектакле" – Заур Алиев,

"Лучший музыкант" – Атабей Исмайлов,

"Лучший артист хора" – Мурад Алиев,

"Лучший артист балета" – Мелекханым Сафарова,

"Лучший ассистент"- Тамилла Асланова,

"Лучшее выступление за рубежом" – заслуженная артистка Наргиз Керимова,

"Самая перспективный актер" – Элеонора Мустафаева и Ибрагим Ализаде,

"Юбилей года" – народный артист, кавалер ордена "Шохрат", профессор Ильхам Намиг Кямал,

"Самый плодотворный актер" – Фарид Рзаев и Гюльнара Азизова,

"Самый любимый спектакль" – "За день до свадьбы", режиссер, заслуженный деятель искусств Аскер Аскеров,

"Любимый актер сезона" – Амрах Дадашов (азербайджанский сектор) и Эмиль Гейдаров (русский сектор).

На вечере также прошла церемония награждения премии "Хрустальное яблоко" имени народного артиста Гусейнаги Садыхова, учрежденной семьей артиста.

"Лучший спектакль – за режиссерскую работу" - "Маленький принц", кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народная артистка Джаннет Селимова,

"Лучший спектакль – за художественную работу" - "Маленький принц", художница Марьям Алекберли,

"Любимая актриса" – кавалер ордена "Шохрат", народная артистка Афаг Баширгызы.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане учреждена театральная премия "Rampa"
Культура 4 июля 17:12
Звезды турецкого кино приехали в Баку (ФОТО)
Культура 1 июля 14:37
Балетная труппа азербайджанского театра приглашена на фестиваль культуры и искусств Деде Горгуд в Турции (ФОТО)
Культура 29 июня 13:28
Шафига Мамедова возглавила конкурсную комиссию Музыкального театра
Культура 25 июня 17:18
Грузинская винодельня объявлена победителем Премии ЕС
Бизнес 24 июня 14:18
В Грузии готовятся к вручению премии по туризму
Туризм 15 июня 17:35
Лента новостей
Задержанный в Гибралтаре танкер мог принадлежать российской компании
Другие страны 13:26
Али Ахмедов: Во время постройки предприятий не должны вырубаться деревья
Общество 13:22
"Лукойл Узбекистан" продлевает тендер на поставку насоса
Тендеры 13:16
ЕБРР будет участвовать в реформировании банковского сектора Узбекистана
Финансы 13:13
Грузия назвала объемы прибыли от экспорта вина
Бизнес 13:11
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 миллионов манатов
Экономика 13:08
Переходный совет будет править Суданом три года и три месяца
Другие страны 13:07
Международная исламская корпорация планирует расширить операции в Азербайджане
Экономика 13:06
Товарная биржа Узбекистана опубликовала результаты торгов драгметаллов за июнь 2019
Бизнес 13:06