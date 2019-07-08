С берегов Нигера на Каспий - Чёрный Будда, африканский джаз и азербайджанский мугам (ФОТО)

8 июля 2019 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт с участием джаз-группы Cheick Tidiane Seck из Мали и азербайджанских музыкантов, сообщает Trend Life.

На открытии постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов отметил, что вечер музыки является мостом культуры между странами и народами.

Шейк Тидиан Сек, известный также как Чёрный Будда, родился 11 декабря 1953 года в городе Сегу, расположенном к северо-востоку от Бамако на реке Нигер, в южной части Мали. Он известен не только как музыкант, аранжировщик и композитор, но и как борец за мир в Мали. Славу и популярность ему принесли совместные работы с культовыми джазовыми, поп- и фолк-исполнителями, в частности с такими легендарными личностями как Хэнк Джонс, Ди Ди Бриджуотер, Фела Кути, Мори Канте, Салиф Кейта, Юсу Н'Дур, Дэймон Албарн, Карлос Сантана, Джо Завинул и другими.

В составе его группы – Мантегари Франк (ударник), Адама Дембеле (перкуссия), Джанкей Сусо (вокал), Мохаммед Хафис (басс-гитара) и Мамади Диабате (гитара).

На вечере прозвучали африканские джазовые импровизации, а также синтез с азербайджанскими музыкантами – группой Bacustik Jazz в составе Салман Гамбаров (пиано), Эмин Гасанов (басс-гитара) и Вагиф Алиев (ударник), и исполнителями мугама Сахаветом Мамедовым (тар), Огтаем Шарифовым (кяманча) и Алмаханым Ахмедли (ханенде).

(Автор: Вугар Иманов)

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