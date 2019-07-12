В YARAT состоялось открытие экспозиций Зади Ча "Дитя Магохалми и отзвуки творения" и Таус Махачевой "Шаривари" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT состоялось открытие двух экспозиций персональные выставки - Зади Ча "Дитя Магохалми и отзвуки творения" и Таус Махачевой "Шаривари", сообщает Trend Life.

Перед открытием для журналистов был проведен пресс-тур. Художественный руководитель YARAT, куратор выставки "Шаривари" Суад Гараева-Малеки, кураторы выставки "Дитя Магохалми и отзвуки творения" Хелен Нисбет и Эми Бадд, художники Зади Ча и Таус Махачева рассказали о проектах, ответили на вопросы.

На открытии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, представители культуры, творческой интеллигенции и молодежи, зарубежные гости. Выступившие перед гостями творческий коллектив проекта подробно рассказал о представленных работах, выразив благодарность директору YARAT Эмилю Топчиеву и основательнице Пространства Современного Искусства YARAT Аиде Махмудовой за реализацию проекта.

На первом этаже гостям представлена экспозиция корейско-канадской художницы Зади Ча "Дитя Магохалми и отзвуки творения". Идея выставки принадлежит Зади Чa и ее супругу и соавтору Бенито Майор Валехо. В своем новом крупно-масштабном мультимедийном проекте Зади Чa воссоздает подводную среду, приглашая зрителей погрузиться в захватывающий морской мир посредством атмосферного освещения, объемного звука, масштабных видеопроекций, скульптур и костюмов. Работа возникла в результате сотрудничества с Art Night, Лондон (22 июня), Tramway, Глазго (26 октября - 16 декабря) и De La Warr Pavilion, Бексхилл (1 февраля - 4 мая 2020 года).

В своем проекте, созданном для YARAT, Ча объединяет воображаемый и изученный корейский фольклор, создавая новую реальность. Художница представляет свою собственную интерпретацию истории, вдохновившись корейскими мифами о сотворении мира, в центре которых находится великая богиня – Бабушка Маго (Магохалми). Исследуя передачу знаний предков через матрилинейные социальные структуры, основанные на разделении обязанностей между мужскими и женскими божествами при создании вселенной, работа изучает сдвиг, произошедший в культурном статусе богинь с течением времени (смешение от центрального к маргинальному положению).

В своей художественной практике Ча использует водную и морскую стихии в качестве метафор непознанного. Художница, выросшая на западном побережье Канады, опирается на абстрактные представления о родине.

Экспозиция, воссоздающая фантастические подводные миры, включает крупномасштабную видеопроекцию с объемным звуком, где смешиваются шум океана и голоса касаток. Стая касаток из видео далее находит своё продолжение в серии скульптур. Последним элементом выставки стали костюмы и маски, которые первоначально использовались художницей во время выступлений на ArtNight 2019 и 58-й Венецианской биеннале, а теперь представлены в виде скульптур в YARAT.

Дополнением к выставке стало открытая для посетителей программа перформансов молодых местных художников, отобранных самой Чa. Программу перформансов курирует Анна Фех. Все перформансы проходят непосредственно в выставочном пространстве.

На втором этаже российская художница Таус Махачева, чья практика включает в себя перформанс, видео, а также работы, связанные с едой и объектами, исследует в своей новой работе "Шаривари" кавказскую действительность сквозь призму цирковой традиции: советской в целом и азербайджанской в частности. Совместно с архитектором Марией Серовой, писателем Александром Снегиревым и дизайнером Паникой Деревья она создала масштабную многоуровневую инсталляцию, центральный элемент которой будет разрастаться в течение выставки, пропуская через себя хаотичный динамический дух “шаривари”.

Советский цирк, будучи продуктом массового потребления, оставался свободным от цензуры пространством. С помощью визуально-пластических выразительных средств цирк мог позволить себе резкие и громкие высказывания. Балансируя между действительностью и вымыслом, инсталляция раскрывает находящиеся в постоянном движении отношения между традицией, современностью и культурной подлинностью в переходный период от советской к пост-советской парадигме и в дальнейшем - от пост-советской реальности к многообразным вариантам развития пост-пост-советского будущего.

В цирковой культуре термин “шаривари” представляет собой массовый номер, состоящий из многочисленных сольных и групповых номеров, которые развиваются на арене беспрерывным потоком. Ускоряя темп и усложняя трюковые комбинации, артисты условно соревнуются между собой в комико-акробатической выдумке, ловкости, живости и темпераменте, образуя калейдоскоп взлетающих и кувыркающихся по манежу фигур.

Основанная на архивных документах, фильмах и фотографиях, предоставленных Государственным архивом Азербайджана, инсталляция создает хаотичный вымышленный цирк, полный необыкновенных существ: в нем живут говорящая лошадь, синтетические медведи, овца, говорящая из живота гимнастки, говорящей из живота льва, бухгалтерша-силачка и муха в серебряном плаще. Приглашая зрителей увидеть живую пирамиду из людей и животных, стать свидетелями родов на цирковой арене, испытать цирковой шлем виртуальной реальности и получить еще более обширный фантастический опыт, аудио-пьеса внутри инсталляции транслирует остроумные и ироничные социально-политические метафоры. Через нарратив далекого прошлого и предчувствия ближайшего будущего, работа показывает цирковую абсурдную сущность сегодняшней реальности.

Экспозиция "Шаривари" воплощена при содействии директора Бакинского государственного цирка Вагифа Багирзаде, историка цирка Раджаба Мамедова, директора Государственного архива кино-фотодокументов Аскера Расулова, гимнастки Тамиллы Назировой, клоуна Лады Сарнацкой, дрессировщиков Тофика Ахундова и Рауфа Расулова, директора цирковых шоу и концертов Владимира Вавилова, архивиста Аиды Бабазаде и поэтессы Лейли Салаевой.

Выставки вызвали большой интерес гостей. Экспозиции Зади Ча "Дитя Магохалми и отзвуки творения" и Таус Махачевой "Шаривари" будут представлены до 29 сентября. Режим работы выставки: со вторника по воскресенье, с 12:00 до 22:00. Вход свободный

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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