"Человек" из Азербайджана добился успеха в Хорватии

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Руслана Агазаде "İnsan" ("Человек") удостоен второго места на Международном фестивале одноминутных фильмов в городе Пожега (Хорватия) (Croatian One-Minute Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

Фестиваль, организованный при поддержке Ассоциации хорватских фильмов, проходит уже более 20 лет и представляет одноминутные фильмы со всего мира.

Отметим, что режиссером и оператором фильма "İnsan" является член "Клуба молодых кинематографистов", действующего при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Руслан Агазаде, продюсер - Чингиз Гуламалиев.

(Автор: Джани Бабаева)

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