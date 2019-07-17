"Человек" из Азербайджана добился успеха в Хорватии

17 июля 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Руслана Агазаде "İnsan" ("Человек") удостоен второго места на Международном фестивале одноминутных фильмов в городе Пожега (Хорватия) (Croatian One-Minute Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

Фестиваль, организованный при поддержке Ассоциации хорватских фильмов, проходит уже более 20 лет и представляет одноминутные фильмы со всего мира.

Отметим, что режиссером и оператором фильма "İnsan" является член "Клуба молодых кинематографистов", действующего при киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Руслан Агазаде, продюсер - Чингиз Гуламалиев.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Хорватии из-за пожара эвакуировали десять тысяч гостей фестиваля музыки
Другие страны 16 июля 15:21
Фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве включен в конкурсную программу кинофестиваля в США
Культура 15 июля 13:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил хорватского коллегу
Политика 24 июня 18:59
Исключительные заслуги азербайджанского фильма (ФОТО)
Культура 21 июня 16:35
Международные награды за май и июнь для азербайджанского фильма (ФОТО)
Культура 11 июня 18:15
Шамиль Алиев собрал кино-покер (ФОТО)
Культура 4 июня 13:56
Лента новостей
В воинском объединении азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы (ФОТО)
Политика 11:11
«Народный Банк Казахстана» проводит тендер на ремонтно-строительное работы
Тендеры 11:10
МИД Вьетнама вновь заявил о правах страны в акватории Южно-Китайского моря
Другие страны 11:04
Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции
Бизнес 11:03
КТК-Казахстан вновь продлевает тендер на закупку запчастей и контрольно-измерительных приборов
Тендеры 11:00
Объемы перевалки грузов из Грузии через порты Турции превысили 1,2 млн тонн
Бизнес 10:57
Центральный таможенный госпиталь в Баку будет сотрудничать с итальянскими медучреждениями
Экономика 10:52
Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана будет преобразова в независимое юридическое лицо
Энергетика 10:49
Тринадцатый российский самолет с компонентами ЗРК С-400 прибыл в Турцию
Турция 10:47