Назван состав международного жюри Фестиваля анимационных фильмов в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В состав жюри второго Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı), который пройдет в Баку 18-20 октября, вошли известные аниматоры и дети, сообщил Trend Life учредитель проекта Рашид Агамалыев.

Девиз фестиваля - "Новый взгляд на традиции и развитие" (Ənənə və inkişafa yeni baxış). Главная цель – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Проведение фестиваля ANİMAFİLM внесет вклад в развитие анимационного искусства в стране. Фестиваль пройдет в следующих категориях - "Лучший короткометражный анимационный фильм" (до 20 минут), "Лучший короткометражный азербайджанский анимационный фильм" (до 20 минут), "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей" (до 10 минут), "Лучший оригинальный сценарий для короткометражного анимационного фильма".

Международное жюри фестиваля возглавит известный режиссер-аниматор Масуд Панахи (Германия).

В состав жюри по различным категориям вошли: Анимации - Масуд Панахи (Германия), Джахангир Сулейманов (Россия), Мирослава Яничатова (Чехия), Самир Салахов, Афет Ильхамгызы (Азербайджан); Сценарии – Зейнаб Гурбани Фаръяд (Иран), Рамиз Фаталиев, Интигам Гасымзаде, Гюльшан Тофиггызы (Азербайджан).

В этом году наряду с профессиональным жюри, оргкомитет фестиваля сформировал жюри, в которое вошли дети - Берил Караоглу (Турция), Айдан Керимли, Фатима Аллахвердиева, Нилуфер Азимзаде, Зариф Гасымова (Азербайджан). Они определят "Лучший детский анимационный фильм". Эти дети были отобраны известным анимационным режиссером Эльчин Хами Ахундовым.

Зрители также смогут принять участие в голосовании, по итогам будет вручен "Приз зрительских симпатий". За вклад в развитие анимации в Азербайджане будет вручена статуэтка "Золотой кораблик". Более подробно www.animafilm.az

Информационная поддержка - Trend

(Автор: Вугар Иманов)

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