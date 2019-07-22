Три азербайджанских фильма признаны лучшими в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Три фильма режиссера Джалаладдина Гасымова признаны лучшими в различных номинациях Under The Stars International Film Festival в Италии, сообщил Trend Life автор картин.

Фильм "Архив Шоллера" признан лучшим в номинации Best Feature Film (Лучший художественный фильм), а "Темное прошлое Сталина" и "Первый успех братьев Нобель" – Best Documentary (Лучший документальный фильм).

"Для меня большая радость, что сразу три моих фильма признаны лучшими на кинофестивале в Италии. Эти фильмы не коммерческие, а направлены на пропаганду истории Азербайджана, что очень важно в моей творческой деятельности", - отметил Джалаладдин Гасымов.

"Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. В ролях - Сабир Мамедов, Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие. Фильм был ранее успешно представлен в около тридцати международных кинофестивалей в США, Бельгии, Нидерланды, Мексике, России, Германии и т.д.

"Темное прошлое Сталина", снятый в 2018 году, повествует о молодых годах Сталина (Иосифа Джугашвили) в Баку, который говорил, что этот город стал для него большой школой жизни. Этому факту в своей биографии Сталин придавал особое значение, подчеркивая, что именно в Баку завершился период его революционного "ученичества", именно здесь он стал "подмастерьем" революции. В 1901 года 22-летний большевик по кличке Коба прибыл из Тифлиса (Тбилиси) в Баку для организации стачек, забастовок и борьбы с властью. Он организовал преступную группировку, с которой совершал налеты на банки, почтовые поезда и нефтепромышленников, занимался рэкетом, воевал с другими бандитскими группировками. Все добытые таким путем деньги шли на финансирование большевистской партии. Был семь раз арестован царской охраной за разбой (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) в Баку и Лянкяране, сидел по политическим мотивам в Баиловской тюрьмы, но бежал при помощи гочу (фактически были не только рэкетирами и криминальными авторитетами, но и телохранителями). Несмотря на постоянную помощь гочу, после установления в Азербайджане Советской власти, в 1920 году поручил расстрелять более двухсот человек из их числа.

"Первый успех братьев Нобель" ( снят в 2018 году) повествует о том, как братья Нобель заработали в Баку свои первые миллионы. В 1875 году Роберт Нобель за 25 тысяч рублей купил у Тифлисского общества маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчах. В мае 1879 г. впервые в Российской империи в Баку (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) была основана иностранная и крупнейшая нефтепромышленная фирма – “Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)”. Основной капитал составил уже 3 млн. рублей. В качестве учредителей выступали трое братьев Нобелей (Людвиг, Роберт и Альфред) и их друг, полковник гвардейской артиллерии (впоследствии генерал) барон Петр Бильдерлинг. За короткое время компаньоны стали владельцами многих промыслов и предприятий, одной из крупнейших фирм по добыче, переработке и транспортировке нефти, давшая, в том числе, основу фонду Нобелевской премии. Товарищество было национализировано в 1918 году. Интересно, что логотипом Товарищества братьев Нобель был Храм огнепоклонников Атешгях. Он присутствовал везде: на акциях, на всех официальных документах, его изображение висело в конторе Нобелей, позже красовалось на роскошном издании 1904 году, посвященном 25-летию деятельности Товарищества в Баку. Ныне здесь действует Дом-музей братьев Нобель.

(Автор: Вугар Иманов)

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