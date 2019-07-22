Эйюб Гулиев оценил выступления участников международного фестиваля в Санкт-Петербурге

22 июля 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев в качестве члена жюри оценил выступления участников III Международного оперного фестиваля-конкурса имени Георга Отса.

Как рассказал Trend Life Эйюб Гулиев, фестиваль-конкурс в Санкт-Петербурге прошел с огромным успехом.

Несмотря на то, что конкурс достаточно молодой, количество участников в этом году буквально зашкаливало - за два дня в первом туре жюри прослушало 160 человек. Конкурс в Санкт-Петербурге - это невероятная возможность продемонстрировать свои творческие возможности очень авторитетным музыкальным деятелям.

Председателем жюри конкурса был кастинг-директор Ла Скала Лука Тарджетти (Италия). В состав жюри, наряду с азербайджанским дирижером, вошли известные деятели культуры из США, Ирландии, России, Болгарии, Латвии. Почетным гостем конкурса был председатель Совета Национальной оперы "Эстония" Арне Микк (Эстония).

Все туры и заключительный гала-концерт конкурса проходили в Большом зале Санкт-Петербургской капеллы.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский дирижер выступил в одном из лучших концертных залов Будапешта
Культура 16 июля 11:16
Когда он приедет в Азербайджан, то полюбит эту прекрасную землю, а Баку ответит ему взаимностью (ФОТО)
Культура 12 июля 12:25
От Штрауса до Гараева: азербайджанский дирижер в Китае
Культура 28 июня 10:29
Любовь, месть и убийство в Баку
Культура 4 июня 17:02
Viva Opera в Баку – шедевры мировой классики в исполнении звезд (ФОТО)
Культура 30 мая 12:18
Любовь и Смерть в азербайджанском театре
Культура 12 марта 13:51
Лента новостей
Минтранс Турции: Логистический центр в провинции Карс носит стратегических характер
Бизнес 14:27
Роскосмос и Казахстан нацелены на развитие жилого центра космодрома Байконур
Бизнес 14:16
ЕБРР рассказало о поддержке Узбекистану в трансформации финансового сектора (Эксклюзив)
Финансы 14:15
Во Франции установили местонахождение подлодки, затонувшей 50 лет назад
Другие страны 14:12
ЕБРР рассказало о приоритетных направлениях деятельности в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 14:11
Определился победитель футбольного турнира "Əkinçi Kuboku" среди журналистов (ВИДЕО, ФОТО)
Спорт 14:04
Вице-премьер: В Азербайджане нет никаких препятствий для свободной деятельности прессы
Политика 14:02
Обновленный завод ЭП-300 в Сумгайыте будет запущен в следующем году
Экономика 13:51
Шахдаг - в топ-5 популярных для летнего отдыха в СНГ
Экономика 13:48