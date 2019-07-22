Эйюб Гулиев оценил выступления участников международного фестиваля в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - Музыкальный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев в качестве члена жюри оценил выступления участников III Международного оперного фестиваля-конкурса имени Георга Отса.

Как рассказал Trend Life Эйюб Гулиев, фестиваль-конкурс в Санкт-Петербурге прошел с огромным успехом.

Несмотря на то, что конкурс достаточно молодой, количество участников в этом году буквально зашкаливало - за два дня в первом туре жюри прослушало 160 человек. Конкурс в Санкт-Петербурге - это невероятная возможность продемонстрировать свои творческие возможности очень авторитетным музыкальным деятелям.

Председателем жюри конкурса был кастинг-директор Ла Скала Лука Тарджетти (Италия). В состав жюри, наряду с азербайджанским дирижером, вошли известные деятели культуры из США, Ирландии, России, Болгарии, Латвии. Почетным гостем конкурса был председатель Совета Национальной оперы "Эстония" Арне Микк (Эстония).

Все туры и заключительный гала-концерт конкурса проходили в Большом зале Санкт-Петербургской капеллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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