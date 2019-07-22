Шафига Мамедова выбрала самых талантливых – будущее азербайджанского театра (ФОТО)

22 июля 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном академическом музыкальном театре прошел традиционный отбор для театральной деятельности. Конкурсную комиссию возглавляла председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, лауреат Госпремии СССР и Азербайджана, народная артистка Шафига Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На протяжении двух дней был проведен отбор из около 60 конкурсантов для привлечения в хоровую, балетную и актерскую труппу.

"Главная цель конкурса – привлечение талантливой молодежи в театральную среду, создание им возможностей для раскрытия потенциала и будущей деятельности. К сожалению, из стольких конкурсантов нам удалось выбрать лишь двоих, которые обладали соответствующими вокальными и артистическими данными. Другим дали шанс. Надеюсь, что наша молодежь будет усердно работать над собою и порадует нас своими успехами", - отметила Шафига Мамедова.

Директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев отметил, что на протяжении пяти лет конкурс проводится для выявления новых талантов и создание для них условий для творческой реализации.

"В сентябре у нас будет 110-тый юбилейный театральный сезон, и проведение конкурсного приема приобретает особое значение для привлечения молодых кадров для актерской деятельности, в хор, балет и оркестр. Надеюсь, что такие конкурсы принесут большую пользу не только нашему театру, но и развитию культуры и искусства страны", - отметил Алигисмет Лалаев.

В целом, для хоровой труппы были выбраны – Орхан Мирзоев и Турал Масимов, для оркестра - Саид Сеидов и Гусейн Гасанов (исполнители на габое), Бахадур Рзаев и Турана Новрузова (исполнители на скрипке).

(Автор: Вугар Иманов)

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