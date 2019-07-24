Как Джордж и Ленни решили заработать в Лянкяране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяранском государственном драматическом театре имени Наджаф бека Везирова с аншлагом выступил инклюзивный Театр ƏSA, представив спектакль "Люди и мыши" по мотивам повести американского прозаика Джона Стейнбека, сообщил Trend Life главный продюсер труппы Ниджат Гулам.

Спектакль, который был представлен в рамках гастролей в Нахчыван и Лянкяран, был встречен с большим интересом жителями региона.

Режиссер-постановщик - Нихад Гуламзаде, главный продюсер – Ниджат Гулам, мульти-медиа менеджер – Эльхан Ханализаде, художник по свету – Биньямин Саилов, фото - Шамиль Махмудбеков. В ролях - Эльшан Аскеров, Эльвин Мирзоев, Самая Агаярова, Нияз Гасымов, Джамиля Мамедли, Фарид Алиев, Имран Лалаев, Гюнай Мамедова, Эмин Балаев и Орхан Алиев.

О спектакле: двое друзей Джордж и Ленни прибывают на ферму, чтобы немного подзаработать и накопить денег. У них есть мечта – купить небольшое ранчо. Джордж опекает Ленни, оберегая его от неприятностей, если не он, то друг, наверняка бы, попал в какую-нибудь передрягу. Но не все в жизни Джорджа и Ленни получается как в мечте, на их пути встречаются не те люди, они попадают в иные ситуации, которые впоследствии приводят к трагедии в их жизни…

Театр ƏSA – первый и единственный в Азербайджане театр, состоящий из актёров с физическими ограничениями. Создан 3 сентября 2016 года. Название театра складывается из трех слов - Əngəlsiz, Sərhədsiz, Azad (Беспрепятственный. Безграничный. Свободный). Другое значение слова ƏSA – костыль. Главная задача – посредством искусства интеграция в общество и единение людей, независимо от их физических возможностей. Основатель и руководитель инклюзивного Театра ƏSA - Нихад Гуламзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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