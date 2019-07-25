Исполнительница из Парижа представит произведения азербайджанских классиков

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли 22 сентября в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева состоится концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и грузинской пианистки, лауреата международных конкурсов Хатия Буниатишвили, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

В концертной программе прозвучат произведения Фикрета Амирова, Ниязи и Эльмиры Назировой.

Хатия Буниатишвили родилась 21 июня 1987 года в Батуми (Грузия). Окончила тбилисскую центральную музыкальную школу, затем в 2004 году поступила в Тбилисскую государственную консерваторию. В шесть лет дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси. В десять лет была приглашена выступить с концертами в Швейцарии, Франции, Германии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Монако, Италии, Австрии, Дании, России, Украине, Армении, Израиле и США. Пианистка выступает на самых престижных мировых сценах Европы и Америки. Хатия Буниатишвили свободно говорит на пяти языках, в настоящее время живёт в Париже.

Цена билетов от 15 до 150 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн www.iticket.az.

XI Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли организован Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана. Фестиваль по традиции откроется в День национальной музыки - 18 сентября, в честь дня рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли, и продлится до 30 сентября. В фестивале примут участие известные коллективы, исполнители и музыканты из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины и Грузии, среди которых Государственный симфонический оркестр Чукурова, Филармонический ансамбль “Silk Road” КНР, Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Культышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йотчева, Евгений Авраменко, Лоренцо Тациери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Салим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Ибрисов, Георгий Челидзе, Умид Исрафилов и другие. Будет проведено около сорока мероприятий.

(Автор: Вугар Иманов)

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