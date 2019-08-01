На киностудии "Азербайджанфильм" откроется Творческая студия Гусейна Сеидзаде

1 августа 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы состоится открытие Творческой студии азербайджанского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств Гусейна Сеидзаде (1910-1979 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие пройдет на киностудии в День национального кино – второго августа.

Отметим, что в рамках проекта "Творческие студии" на киностудии восстанавливаются комнаты, где работали известные кинодеятели. В рамках проекта, который стартовал в 2018 году, были открыты Творческие студии народных артистов Расима Оджагова и Тофига Тагизаде.

Гусейн Сеидзаде родился 10 октября 1910 года. В 1928 году начал играть на сцене Бакинского рабочего театра. В 1929 году обучался на курсах в Ленинградском театре рабочей молодежи. В 1930 году пришел на киностудию "Азербайджанфильм", где и проработал всю оставшуюся жизнь. В 1931 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии (Москва).

Гусейн Сеидзаде - режиссер таких культовых азербайджанских фильмов, как "Не та, так эта", "Кёроглу", "Кура неукротимая", "Свекровь" и "Непокоренный батальон".

(Автор: Джани Бабаева)

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