Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли объединит музыкантов из разных стран

1 августа 2019 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября в стране пройдет XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

Среди них - государственный симфонический оркестр Чукурова (Турция), Китайский филармонический оркестр "Silk Road", музыканты - Сергей Ролдугин, Хатия Буниатишвили, Алена Баева, Мирослав Култышев, Сергей Догадин, Филипп Копачевский, Величка Йочева, Евгений Авраменко, Лоренцо Таззиери, Дмитрий Хохлов, Александр Гаджиев, Маргарита Александрович, Мурат Салим Токадж, Регина Рустамова, Джабраил Идрисов, Георгий Челидзе, Умид Исраилов. Также это азербайджанские деятели искусства – народные артисты Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Фахраддин Керимов, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, заслуженный артист Эйюб Гулиев, а также Мустафа Мехмандаров.

Торжественное открытие фестиваля состоится 18 сентября в 19.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку. На вечере выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Солист – российский скрипач Сергей Догадин.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Исполнительница из Парижа представит произведения азербайджанских классиков
Культура 25 июля 13:31
Эйюб Гулиев оценил выступления участников международного фестиваля в Санкт-Петербурге
Культура 22 июля 14:00
Азербайджанский дирижер выступил в одном из лучших концертных залов Будапешта
Культура 16 июля 11:16
Когда он приедет в Азербайджан, то полюбит эту прекрасную землю, а Баку ответит ему взаимностью (ФОТО)
Культура 12 июля 12:25
Под ясным звездным небом Шеки – классическая атмосфера (ФОТО)
Культура 3 июля 15:27
Лирическое посвящение Насими – романс "Mərhaba" (ВИДЕО)
Культура 29 июня 17:17
Лента новостей
Доходы «Грузинской железной дороги» значительно выросли
Финансы 19:12
ITV закупает различные товары и услуги
Тендеры 19:01
ЕБРР выделяет банкам Грузии 140 миллионов долларов
Финансы 18:58
Гаджи Мурад Ягизаров награжден орденом "Шараф"
Политика 18:55
Крупная авиакомпания Казахстана наладит прямое авиасообщение с Израилем (ЭКСКЛЮЗИВ)
Бизнес 18:43
Минсельхоз Азербайджана совместно с ЕС запустило твиннинг-проект
Экономика 18:39
В Грузии могут подорожать куриные яйца
Финансы 18:29
Узбекистан стал лидером по привлечению финансирования международных банков развития
Бизнес 18:22
Узбекско-корейское СП объявило тендер
Тендеры 18:21