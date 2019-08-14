Азербайджанский оркестр народных инструментов выступит под управлением народного артиста России

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов выступит под управлением главного дирижера Государственного академического русского оркестра имени В.В.Андреева, народного артиста России Дмитрия Хохлова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В ходе концертной программы, которая будет представлена 21 сентября на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку, прозвучат сочинения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Арифа Меликова и других композиторов.

XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана 18-30 сентября.

В фестивале примут участие известные музыканты и коллективы из США, России, Китая, Турции, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии.

В рамках фестиваля предусмотрено проведение около 40 мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева)

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